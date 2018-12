Romina en Jan uit ‘Boer zkt. Vrouw’ vieren eerste kerst als koppel: “Zolang ik hem bij me heb, ben ik zielsgelukkig”

‘Boer zkt. Vrouw: de wereld rond’ was een schot in de roos voor cowboy Jan (30) en Romina (27). De twee vonden het geluk bij elkaar en brengen nu 5 weken samen door in Australië. Daar vierden ze hun eerste kerst als koppel.

Op sociale media deelde Romina alvast een leuke foto: “Vrolijk kerstfeest vanuit Australië. Het is eens iets anders dit jaar, aan de barbecue met shorts. Heel veel liefde gewenst.”

Maar, is het echt zo anders om Kerstmis te vieren down under? “Kerst vieren bij veertig graden is vreemd, ja”, zegt Romina aan Het Laatste Nieuws. “Maar ik vind het zalig! De ouders van Jan zijn hier ook. Ik had hen al ontmoet tijdens ‘Boer zkt. Vrouw, maar zonder camera’s erbij gaat het toch wat vlotter.”

Toekomst

Dat de twee gelukkig zijn samen, steken ze niet onder stoelen of banken. Ook Jan maakte onlangs duidelijk dat hij smoorverliefd is.

Toch is de toekomst nog vrij onzeker: vertrekt Romina definitief naar Australië of komt Jan terug naar België? “Ik heb Jan enorm gemist en mijn gevoelens voor hem zijn alleen maar gegroeid”, zegt Romina. “Ik hoop hier uiteraard uit te vissen of onze relatie een toekomst heeft. Maar we zien wel. In het voorjaar komt Jan misschien al even naar België. Hilde en Manu, een ander koppel uit ‘Boer zkt. Vrouw’, hebben ons ook al uitgenodigd in Zuid-Afrika. Er zijn zo veel mooie vooruitzichten. En zolang ik Jan bij me heb, ben ik zielsgelukkig.”

