Workshops voor ouder en kind

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op 8 december 2018 vond de eerste sessie van 'Jij en ik, wij samen' plaats. Onder deze titel, heeft Stefanie Achten, de verantwoordelijke van Cosmo Dance Company, een nieuw idee uitgewerkt. Bij 'Jij & ik, wij samen' kan je veel meer dan enkel dansen, je kan hier ook o.a. koken, hairstylen enzovoort. En dit altijd met volwassene en kind samen.

Kindjes vanaf 18 maanden kunnen samen met hun ouders/grootouders/meters of peters genieten van muziek en beweging. Zo gaan ze bijvoorbeeld in de peuterdansles samen op ontdekking in de wereld van dans, ritme en expressie. Ook zijn knuffelmomentjes en relaxatie in de lessen zeer belangrijk.

Voor meer info: http://jijenikwijsamen.be