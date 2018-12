‘40-45’ opnieuw verlengd: al meer dan half miljoen tickets verkocht

Een half miljoen tickets: zoveel zijn er intussen verkocht voor de spektakel-musical ‘40-45’. Dat heeft productiehuis Studio 100 woensdag bekendgemaakt. ‘40-45’ is al de meest succesvolle Vlaamse musical ooit en omdat de vraag naar tickets blijft aanhouden, heeft Studio 100 beslist om de productie opnieuw te verlengen. Momenteel zijn er voorstellingen gepland tot en met 1 december 2019.

Op 7 oktober werd ‘40-45’ losgelaten op het publiek en de ticketverkoop van de spektakel-musical loopt al van bij de start bijzonder goed. Op dit moment staat de teller op meer dan 500.000 tickets. Om te kunnen voldoen aan de vraag naar tickets verlengt Studio 100 de voorstelling opnieuw tot en met 1 december 2019.

Foto: Joris Herregods

“Het was onze ambitie om met 40-45 letterlijk én figuurlijk geschiedenis te schrijven”, zegt bezieler Gert Verhulst in een reactie. “Dat we vandaag die symbolische kaap van 500.000 tickets overschrijden is iets wat mij bijzonder dankbaar maakt.”

Vanaf 2019 zullen ook James Cooke (Louis) en Laura Tesoro (Sarah) hun opwachting maken in ’40-45’. Om het grootse technische concept van de voorstelling, inclusief rijdende tribunes, te kunnen huisvesten werd in Puurs het ‘Studio 100 Pop-Up Theater’ gebouwd, helemaal op maat van deze voorstelling.