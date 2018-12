Jani steekt Niels Albert en Valeska in een nieuw jasje: "Dit is mijn wildste droom"

Op kerstdag is het elfde seizoen van ‘Zo man zo vrouw’ van start gegaan op Vier. De eerste gasten van wie stylist Jani Kazaltzis de stijl onder handen mocht nemen? Ex-veldrijder Niels Albert en zijn partner Valeska. En als het van het koppel afhangt, mag Jani gerust bij hen intrekken om elke dag stijladvies te geven. De twee vinden de sexy smokinglook van elkaar perfect geslaagd. Valeska vindt zelfs dat haar wildste stijldroom in vervulling is gegaan, NIels kan dan weer zijn ogen niet afhouden van haar hoge laarzen.