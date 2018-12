Peer -

Op Kerstdag rond 23 uur zijn drie brandweerkorpsen opgeroepen omdat een rode gloed werd gezien aan een boerderij in de Walenwijkdijk in Peer. Bij aankomst bleek dat iemand in de buurt karton en papier aan het opbranden was. De brandweer heeft zand over de vlammen gegooid en is naar de kazerne teruggekeerd.