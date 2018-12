Negen kerstkindjes heeft onze provincie er gisteren bijgekregen, een pak minder dan de 16 van vorig jaar. Al kwamen zeven van die zestien kerstkindjes toen ook pas ’s avonds laat ter wereld. In Hasselt, Maaseik en Genk kregen drie ouderparen gisteren liever geen bezoek over de vloer, bij zes andere kerstbaby’s mocht onze journalist wel even binnenspringen.