Vrienden van Minderbroeders & Grauwzusters Franciscanessen organiseren kerstconcert voor Sint-Vincentius

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op vrijdag 21 december jongstleden vond er een kerstconcert plaats in de Minderbroederskerk in Hasselt ten voordele van Sint-Vincentius. Het vocaal ensemble F:e – m@il, onder leiding van dirigente Nadia Loenders, luisterde dit kerstconcert op.

Marleen Dullers en Jos Kuppers wilden dit jaar een extra dimensie geven aan de hedendaagse invulling van de Franciscaanse spiritualiteit. Delen stond hierbij centraal. Reeds jaren leefde er een traditie bij de Minderbroeders in Hasselt om houdbare voedingsmiddelen te verzamelen in de adventstijd voor de armen in eigen stad. Pater Piet Nulmans heeft reeds vele jaren zijn schouders onder dit initiatief gezet. Vandaar een extra initiatief om een kerstconcert te organiseren voor Sint-Vincentius Hasselt. De deelname was gratis, doch er werd gevraagd aan de aanwezigen om houdbare voedingsmiddelen of een vrije bijdrage te geven. Talloze pakketten werden reeds in de voorbije weken aan de kerststal geplaatst.

Tijdens het kerstconcert werden zeer vele houdbare voedingsmiddelen en vrije bijdragen verzameld. De 280 aanwezigen konden op het einde van het kerstconcert vaststellen dat symbolisch enkele manden, vol houdbare voedingsmiddelen werden bijgezet bij de kerststal.

Het vocaal ensemble F:e-m@il bracht een prachtig muzikaal kerstconcert. Oude kerstliederen, hedendaagse kerstliederen, een viertal passages uit het Gloria van Antonio Vivaldi en nog zoveel meer kwamen allemaal aan bod. Frans Schockaert verzorgde de pianobegeleiding, Nadja Bolis cello en Franciska De Cock viool.

Na het kerstconcert konden de aanwezigen verder genieten in de Ludovicuszaal van een glaasje gluhwijn of een warme tas chocolademelk. Uiteraard mocht de Paterkes Speculoos niet ontbreken.