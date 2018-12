Frans parket wil twee Belgen voor assisen voor aanslagen Charlie Hebdo

Bij de veertien verdachten die het parket in Parijs naar assisen wil sturen voor de aanslagen in Parijs in januari 2015, zijn twee Belgen. Dat meldt RTL-TVI zondag. Metin Karasular en Michel Catino, twee mannen uit Charleroi, worden verdacht van handel in wapens die gebruikt zijn bij terroristische activiteiten.

Het Franse gerecht vraagt een assisenproces voor veertien mensen die tot op verschillende hoogte logistieke steun zouden hebben verleend voor de aanslagen op Charlie Hebdo, Montrouge en de Hyper Cacher, waarbij in januari 2015 zeventien doden vielen.

Het is nu aan de onderzoeksrechter om te kiezen of ze allemaal, of slechts een aantal van hen, moeten verschijnen voor een hof van assisen dat speciaal daarvoor is samengesteld.

Bij de mogelijke beschuldigden zijn twee Belgen uit de regio Charleroi. Ze worden ervan verdacht dat ze wapens leverden aan de daders van de aanslagen. De onderzoekers vonden in de woning van Karasular documenten met de prijs van explosieven, ontstekingsmechanismes en 500 kogels voor een kalasjnikov.

Volgens hun advocaten, Michel Bouchat en Fabian Lauvaux, die door RTL-TVI gecontacteerd werden, ontkennen de twee de feiten die hen ten laste worden gelegd.