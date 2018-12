F3-pilote na spectaculaire crash in Macau: "Ik wil de F1 bereiken"

Een dikke maand na haar spectaculaire crash in Macau werkt Sophia Floersch nog hard aan haar herstel maar ze droomt daarom niet minder groot: haar ultieme doel is de Formule 1 bereiken.

De beelden staan waarschijnlijk nog steeds op het netvlies gebrand van elke autosportliefhebber. Sophia Floersch vliegt met haar bolide tegen 275 kilometer per uur de lucht in en vliegt als een raket in een kleine tribune voor fotografen.

De Duitse wordt afgevoerd naar het ziekenhuis waar ze een zeven uur durende operatie ondergaat aan een gebroken ruggenwervel. Op dit moment werkt Floersch in Duitsland hard aan haar herstel en ze is vastberaden om nog sterker dan voordien terug te komen.

“Ik voel me goed, het is nu ongeveer vier weken geleden en ik kan bijna alles weer normaal doen,” aldus Floersch tegenover ‘BBC.’

“De voorbije twee weken waren best wel OK. Ik ben sinds twee weken begonnen met mijn revalidatie, ik ben dus niet te veel spiermassa verloren in het begin en mijn lichaam is weer aan het werk.”

“Ik moet nu weer traag beginnen en alles weer opbouwen. Ik bouw mijn training op en gebruik elke dag zwaardere gewichten. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe goed het gebeente weer aan elkaar groeit maar we werken verder volgens plan en hopen dan weer fit te zijn.”

Het feit dat Floersch haar crash nog kan navertellen is al indrukwekkend maar haar wil om terug te komen is nog veel indrukwekkender.

“De video van mijn crash werd druk bekeken en veel mensen hebben me berichten gestuurd. Vooral F1-rijders zoals Alonso, Rosberg en Hulkenberg maar ook van verschillende F1-teams.”

“Het is ongelofelijk hoe niet alleen je familie er voor je is maar ook de steun van de fans wereldwijd. Natuurlijk hoop ik om terug achter het stuur te kunnen kruipen.”

“Het plan is om weer deel te nemen aan hetzelfde kampioenschap als het afgelopen jaar, het Europese Kampioenschap Formule 3 dat volgend jaar ‘Euromasters’ zal heten. Hopelijk kan ik bij het team van Van Amersfoort blijven want dat is een fantastisch team.”

Maar de achttienjarige Floersch durft ook verder te kijken dan 2019 en haar ultieme doel is niets meer, maar ook niets minder dan ooit in de Formule 1 aan de slag te gaan.

“Ik zie wel hoe het verder gaat maar het doel is om ooit de Formule 1 te bereiken en wereldkampioen te worden.”

“Ik ben er me van bewust dat dat een groot doel is maar ik kom er elk jaar een beetje dichter bij en ik denk dat het zeker mogelijk is, ook om als vrouw wereldkampioen te worden.”

“Ik wil gewoon de beste rijder zijn, dat vrouwelijke deel komt wel vanzelf,” besluit Floersch.

