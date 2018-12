Academie Haspengouw Beeld steunt vzw Het Berrefonds

Sint-Truiden - Voor het derde jaar op rij zette Academie Haspengouw Beeld acties op om Music for Life te steunen. Dit jaar zamelden ze geld in ten voordele van Het Berrefonds. Hun missie is het rouwproces van jonge gezinnen bij het verlies van een kindje te ondersteunen.. Dit doen ze onder andere door koesterkoffers, praatmomenten organiseren etc.

De leerkrachten en studenten steunden met een grote glimlach dit mooie initiatief. Ze bundelden hun krachten en organiseerden drie acties om geld binnen te halen. Deze acties liepen van 30 november 2018 tot en met 15 december 2018. Voor de lekkerbekken werd er een week lang verse speculaas gebakken en verkocht. Er werden ook drie unieke ontwerpen gezeefdrukt op canvastassen die ideaal als materiaaltas waren.

De laatste actie was de kunstveiling. Leerlingen van de volwassenenateliers en leerkrachten schonken werken om te veilen. Daarnaast hebben ook Hugo Duchateau en Kim Duchateau enkele mooien werken geschonken. Dankzij leerkrachten, leerlingen en sympathisanten van de academie konden we een flinke som binnenhalen met deze veiling.

Het afsluiten van de acties mocht gevierd worden. Dit kon tijdens de overhandiging van de cheque. Er was een kleine receptie georganiseerd, waar de oprichters van Het Berrefonds verwelkomd werden. Zo konden zij in persoon vertellen welke mooie ondersteuning zij bieden. Schepen Jurgen Reniers en directeur Eric Goossens hebben na een mooie speech het eindtotaal aan iedereen bekendgemaakt. Dankzij de steun van onze leerlingen van jong tot oud, leerkrachten en vrienden is er een bedrag van 1.700 euro verzameld.