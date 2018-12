NBA opgeschrikt door blessure van LeBron James, net na straffe zege van LA Lakers: “Ik panikeer nooit”

Los Angeles Lakers heeft dinsdag in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) een ruime 127-101 zege behaald tegen Golden State. Valse noot was wel de blessure van superster LeBron James.

Kyle Kuzma (19 punten) en Ivica Zubac (18 punten) waren in het winnende kamp de grote uitblinkers. James was goed voor zeventien punten en dertien rebounds, maar moest in het derde kwart met een blessure naar de kant. Na een duel met Draymond Green leek hij last te hebben aan de adductoren, waarna hij de strijd staakte. De Lakers bevestigden nadien dat James af te rekenen kreeg met een pijnlijke linkerlies, en wacht op verder onderzoek.

“Ik panikeer nooit na dit soort van blessures”, reageerde ‘King James’ nadien bij televisiezender ESPN. “Ik heb me wellicht wat verrokken, en kon alweer wandelen naar de kleedkamer. Ik probeerde wat te stretchen, maar dat verliep moeilijk. Positief is wel dat de spier niet geraakt is.”

Golden State (23 overwinningen - 12 nederlagen) behoudt ondanks de nederlaag de tweede plek in het westen. De Lakers (20 overwinningen - 14 nederlagen) staan vierde.

Kyrie Irving was met veertig punten het speerpunt van Boston, dat Philadelphia na verlengingen klopte met 121-114. Houston versloeg Oklahoma City (113-109) en Utah toonde zich sterker dan Portland (117-96). Milwaukee pakte tot slot tegen New York (95-109) de volle buit.

Uitslagen:

Utah - Portland 117 - 96

Boston - Philadelphia 121 - 114 n.v.

Golden State - LA Lakers 101 - 127

Houston - Oklahoma City 113 - 109

New York - Milwaukee 95 - 109