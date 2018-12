VIDEO. “Dieven” veroorzaken enorme chaos op parking van supermarkt. Klanten doen er alles aan om het duo tegen te houden

In het Engelse Rickmansworth heeft zich zondagnamiddag een erg chaotisch tafereel afgespeeld op de parking van een Tesco-supermarkt. De bestuurder en passagier van een Citroën C3 deden er alles aan om te ontsnappen uit de parking, maar dat was buiten enkele boze omstanders gerekend. Ze vermoedden immers dat de personen net voordien probeerden om alcohol te stelen uit de winkel.

Videobeelden van het tafereel kwamen maandag op Facebook terecht. Het was een erg gevaarlijke situatie voor de moedige omstanders. De bestuurder liet het niet na om stevig het gaspedaal in te drukken en daarbij de andere wagens op de parking te beschadigen. Twee mensen werden aangereden en moesten naar het ziekenhuis. Bij één van hen is de situatie ernstig.

Ondanks de dappere pogingen van de klanten, konden de verdachten uiteindelijk alsnog ontsnappen. “We vermoeden dat de bestuurder en passagier voordien betrokken waren bij een incident in de supermarkt”, klonk het bij Hertfordshire Police. “Daarbij kwam het tot een confrontatie tussen een bewakingsagent en een persoon die had geprobeerd om alcohol te stelen.” De politie is momenteel nog op zoek naar de twee verdachten.

