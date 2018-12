‘Thuis’-actrice verliefd op ‘Familie’-acteur

De Vlaamse soaps zijn een koppel rijker, zij het in het echte ­leven. Katrien De Becker (47), bekend als Tania in Thuis, vormt een stel met haar ex-Familie-collega Johan De Paepe (53). “We zien elkaar al heel lang graag, als vrienden”, vertelt De Becker in Primo. “Maar we hadden toen allebei nog een partner. Pas deze zomer, toen bleek dat we beiden meer voor elkaar voelden dan vriendschap, hebben we de verliefdheid toegestaan.”