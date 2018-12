Beringse met bionische hand mag weer met handgeschakelde auto rijden: “Ik ben blijven vechten”

Sabine Vranckx uit Beringen werd geboren zonder linkerhand en kreeg in maart van dit jaar een bionische prothese. Hierdoor kon ze eindelijk met mes en vork eten, maar al snel werd ze ook met de andere kant van de medaille geconfronteerd. Van de ene op de andere dag mocht ze niet meer met een handgeschakelde auto rijden. “Ik kon het daar niet bij laten. ‘Als ze mij de test laten rijden, kunnen ze niet anders dan mij mijn rijbewijs geven’, heb ik vaak gedacht.”

LEES OOK. Beringse Sabine (45) krijgt bionische hand: ““Ik kan eindelijk met mes en vork eten”

Negen maanden later is Sabine nog steeds laaiend enthousiast over haar bionische prothese. “Ik schrik nog ...