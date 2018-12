Nog 1,6 miljard Belgische frank niet gewisseld

Er is nog 1,6 miljard Belgische frank, omgerekend zo’n 4 miljoen euro, in omloop. Dat komt neer op ongeveer 35 eurocent per persoon. Biljetten kunnen nog steeds gewisseld worden in de Nationale Bank in Brussel.

Volgens de Nationale Bank is er 1,6 miljard Belgische frank, of zo’n 4 miljoen euro, nog steeds niet ingeruild. Dat schrijft de VRT.

In de Nationale Bank in Brussel kan men nog steeds Belgische franken inruilen zonder commissie te betalen. Munten van 20 of 50 frank kunnen niet meer ingewisseld worden, maar biljetten van 100 tot 10.000 frank wel.

Elk jaar worden er nog heel wat franken teruggebracht. Dit jaar werd er voor een waarde van zo’n 3,3 miljoen euro binnengebracht, dat waren dat meer dan 115.000 biljetten. Volgens de Nationale Bank is het onmogelijk om alle Belgische franken te verzamelen. Er ligt nog veel geld in het buitenland, sommige mensen willen de franken bewaren of zijn er biljetten verloren gegaan.

Binnengebrachte franken worden versnipperd tot kleine stukjes papier. Overblijfsels worden verbrand in de verbrandingsoven.