Annemie Struyf heeft een nieuwe vriend

Op haar 57ste stort Annemie Struyf zich in een nieuw liefdesavontuur: na twee jaar single te zijn, heeft ze weer een lief. En dat had ze niet meteen verwacht, vertelt Struyf in De Morgen. De presentatrice scheidde in 2016 na een relatie van veertig jaar. “Na die breuk had ik niet durven te hopen om opnieuw de liefde te vinden. Rond mij zie ik veel vrouwen van mijn leeftijd die scheiden en alleen blijven.”

Wie haar nieuwe partner is, wil Struyf niet kwijt. Maar het gaat om een leeftijdsgenoot. “Dat is fijn, want we zitten in dezelfde levensfase. Dat vind ik best comfortabel.”