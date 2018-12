Tv-maker Tim Van Aelst gaat trouwen met collega

Het blijft goed nieuws regenen bij Tim Van Aelst (40). De Antwerpse tv-maker won vorige maand zijn derde Emmy voor Hoe Zal Ik Het Zeggen?, en gisteren heeft hij zijn verloving met zijn vriendin Sofie Peeters (31) aangekondigd.

Ook Peeters werkt voor Shelter, het productiehuis van Van Aelst. Als we Instagram mogen geloven, verloofden de twee zich tijdens het kerstfeest. “Als je lief jouw naam trekt bij kerst en besluit om het mooiste cadeau ooit te geven”, schreef Peeters bij een ­foto van het koppel op sociale media.

Van Aelst en Peeters werken nauw samen bij Shelter. Hij bedacht er succesprogramma’s als Wat Als? en Safety First, zij begon destijds bij het productiehuis als persoonlijke chauffeur van Tim tijdens de opnames van Benidorm Bastards. Nu is ­Peeters de showrunner, de creatieve motor dus, achter het verborgencameraprogramma Hoe Zal Ik Het Zeggen? met Jens Dendoncker. Momenteel werken de twee ook samen aan de nieuwe VTM-fictiereeks ­Studio Tarara. Wanneer het koppel in het huwelijksbootje zal stappen, is nog niet bekend.