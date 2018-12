België ziet criminaliteitscijfers voor het eerst in jaren niet meer dalen

Voor de eerste keer in zes jaar tijd lijken de criminaliteitscijfers in ons land niet meer te dalen. In de eerste drie maanden van dit jaar telde de politie weer een beetje meer misdrijven, meldt De Tijd woensdag.

Al zes jaar dalen de criminaliteitscijfers in ons land. Terwijl in 2011 nog sprake was van 1,063 miljoen misdrijven, was dat aantal in 2017 gezakt tot zo’n 873.000. Vorig jaar hebben onze politiediensten opnieuw 3,2 procent minder processen-verbaal opgesteld over allerlei criminele feiten, gaande van ‘banale’ fietsdiefstallen tot moorden. Maar in de eerste drie maanden van dit jaar is aan de daling een einde gekomen. Terwijl de politie in het eerste kwartaal van vorig jaar in heel België nog 206.588 misdrijven telde, waren dat er in dezelfde periode dit jaar 207.024.

Welke misdrijven zitten dan weer in de lift? De politie telde in de eerste drie maanden van dit jaar al 6.506 gevallen van oplichting, terwijl dat aantal in dezelfde periode van vorig jaar rond 6.000 schommelde. Zo is phishing - oplichting via kwaadaardige links op het internet - in een jaar verdrievoudigd tot 241 feiten. Dat is een absoluut record.