“Als alles goed blijft gaan, hebben we in mei eerste welpjes”

BrusselKomend jaar belooft nog meer dan 2018 het jaar van de wolf te worden. Nu Naya sinds een half jaartje het gezelschap van August heeft, kunnen we - zonder ongelukken - rond 1 mei de eerste Limburgse welpjes verwachten. En er zit meer aan te komen. Dit jaar alleen al zijn in Duitsland ongeveer 500 welpjes geboren. Daar komen er gegarandeerd enkele van richting Vlaanderen. Volgens wolvenkenners Koen Van Den Berge en Dries Gorissen is het belangrijkste dat wij met z’n allen opnieuw leren samenleven met dit roofdier. “De vuurproef gaat de geboorte van de welpen zijn. Met gemiddeld vijf jongen moet het vooruitgaan, is er veel voedsel nodig. Mensen in de buurt met schapen kunnen best hun voorzorgen gaan nemen”, adviseert Koen Van Den Berge van het INBO.