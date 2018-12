Verkiezingen, Kanye en Propere Handen

Een wereldster in een Houthalense sporthal, journalist wordt journaliste, op zoek naar een nieuwe burgemeester en natuurlijk het weer. De lezers van hbvl.be klikten in 2018 massaal op deze onderwerpen. De verkiezingen en het weer zullen in 2019 opnieuw aan bod komen. Wij vrezen dat dit ook het geval zal zijn voor een triest ongeval of een mysterieus overlijden. Ondanks de onvermijdelijke portie ellende, wensen wij u vooral een prettig 2019 op hbvl.be.