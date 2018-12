Hoevemoord blijft groot mysterie

In Limburg zijn het voorbije jaar zes onderzoeken naar moord en doodslag gestart. Dat leidde tot zeven aanhoudingen, onder wie twee vrouwen. Een van hen werd - in afwachting van haar proces voor het doden van haar baby in Lanklaar - voorwaardelijk vrijgelaten. De tweede zit in de gevangenis op verdenking van de moord op haar vader in Heppen. Een van de onderzoeken leidde nog altijd niet tot een doorbraak, dat van de zogenaamde hoevemoord op de 61-jarige Gerty Vanhoef in de Damiaanhoeve in Elen. De speurders trokken nochtans alle registers open, stuurden zelfs naar 7.000 mensen een sms in de hoop een opening in het onderzoek te forceren. Voorlopig tevergeefs.