“Bevingen door oppompen water”

Professor vraagt waakzaamheid bij VITO-experimenten na aardbevingen in Dessel

DESSEL/MOLTwee kleine aardbevingen in Dessel op 18 december verontrusten professor Manuel Sintubin van de afdeling Geologie van de KULeuven. Ook al omdat het ondergrondse gerommel zich op vijf kilometer diepte onder de kernreactoren van het SCK afspeelde. De bevingen zouden veroorzaakt zijn door de geothermie-experimenten van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Dreigen er in Dessel en Mol straks Groningse toestanden? Volgens VITO is er geen reden tot ongerustheid.