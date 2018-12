“Mijn ziekte heeft me toegeeflijker gemaakt”

MOL/MEEUWEn-GRUITRODEIn november van vorig jaar werd Nancy Camps (35) uit Meeuwen - die nu met haar man en hun dochtertje in Mol woont - zwaar ziek. Het verdict: endocarditis, een ontsteking op haar hart. Enkele dagen later zagen de dokters zich genoodzaakt haar beide onderbenen te amputeren. Vandaag, meer dan een jaar later, is de nog steeds revaliderende Nancy een toonbeeld van positivisme: “Het heeft geen zin om te kniezen”, zegt ze. “Bovendien vind ik dat ik nog geluk heb gehad.”