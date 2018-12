Danny Vukovic bracht kerstdag samen met vrouw Kristy en zoontje Harley door ten huize Bojan Nastic. Quality time. Een schaars goed, zeker in tijden van kerstvoetbal. De Australische doelman van Genk weet er alles van. Het voetbal stopt nooit. Vandaag staat hij nog in doel tegen de Buffalo’s, morgen zit hij op het vliegtuig richting Verenigde Arabische Emiraten, waar de Asian Cup - de Aziatische tegenhanger van ons EK - op het menu staat. “Mijn vrouw en zoontje reizen ook naar Dubai. Voor een vakantie. Hopelijk kan ik ze ginds tussendoor even zien.”