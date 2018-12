De traditie wil dat er op tweede kerstdag geracet wordt op Circuit Zolder. Verwacht u echter niet aan zware bolides. De pk’s komen ditmaal uit ingevette kuiten van crossende dames en heren. Sinds organisator Koen Monu in 2008 het BLOSO-domein van Hofstade inruilde voor Circuit Zolder heeft onze provincie opnieuw een vaste stek verworven in de UCI World Cup. “Zolder is klaar voor die toekomstige Superliga”, meent de organisator. “Het kader is dan ook uniek. Nergens vind je zoveel comfort als hier. Je kunt bij wijze van spreken met hoge hakken naar de cross komen.”