Limburgse primeur: app van Tongers ziekenhuis vertelt patiënten wanneer ze hun medicijn moeten nemen

Tongeren -

Primeur voor Limburg: een ziekenhuis-app die patiënten op het juiste moment informeert over de verschillende stappen van hun behandeling. Deze app wordt gratis aangeboden door het Algemeen Ziekenhuis Vesalius in Tongeren. “Goeie communicatie met onze patiënten vinden we zeer belangrijk”, zegt algemeen directeur Eric Christiaens, “en met deze app gaan we nog een grote stap verder.”