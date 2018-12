De zeven kerstwensen van STVV-spits Yohan Boli: “Mijn aantal goals is niet het belangrijkste”

Dé wens van STVV-spits Yohan Boli is zijn doelpuntenaantal opkrikken in het nieuwe jaar, zou u denken. “Maar dat is zeker niet het belangrijkste”, weerlegt de Frans-Ivoriaanse Kanarie. “Mijn werk voor het team wordt door mijn ploegmakkers even goed geapprecieerd. En daarbij, zoals iedereen heb ik een andere cliché-wens bovenaan prijken: een goede gezondheid en familiegeluk. En … euhm… Oostende nog snel kloppen”, schatert de immer goedlachse Boli.