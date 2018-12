Oplichters saboteren tweedehandswagen die te koop staat: "Om zo een lagere prijs te kunnen bieden"

Heusden-Zolder -

In Heusden-Zolder kreeg Dimitri Indeherberge een paar oplichters over de vloer toen hij de auto van zijn tante probeerde te verkopen. “De ‘zogenaamde’ kopers goten olie in het waterreservoir van de motor hetgeen erop moest wijzen dat de motor van de wagen niet meer in orde was,” aldus het slachtoffer. “Ze probeerden dan de wagen te kopen aan sterk verminderde prijs.” De politie van Heusden-Zolder vraagt om alert te zijn.