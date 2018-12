3,2 miljoen euro voor nieuw kunstencentrum op C-mine

De gemeenteraad van Genk heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een nieuw kunstencentrum op C-mine. Met de bouw van het centrum, waar zowel de werkplaats voor beeldende kunstenaars FLACC en het centrum voor actuele kunst CIAP een nieuwe thuis vinden, is een investering gemoeid van 3,2 miljoen euro.

Met het nieuwe kunstencentrum wil C-mine creatieve geesten aantrekken. CIAP bijt de spits af. Het kunstencentrum CIAP zit sinds 2014 in het voormalige gouvernementsgebouw in de Lombaardstraat in Hasselt ...