Stoffel Vandoorne opgewonden over simulatorwerk voor Mercedes F1 team

Nadat McLaren besliste om Vandoorne te vervangen door Lando Norris gooide Mercedes-teambaas Toto Wolff een reddingsboei naar onze landgenoot. Naast zijn plaats in de Formule E bij HWA zal hij ook simulatorwerk doen voor het F1-team van Mercedes.

Het leven van Stoffel Vandoorne na de Formule 1 is al begonnen, de eerste race in het nieuwe seizoen van de Formula E is al achter de rug. Het werd een weekend met gemengde gevoelens. Hij werkte een degelijke kwalificatie af maar tijdens de race sloegen technische problemen hem terug naar de zestiende plaats.

Onze landgenoot blijft ook in contact met de Formule 1 door zijn rol als simulatorpiloot van de regerende wereldkampioen Mercedes. Hij laat weten dat hij daar erg naar uitkijkt.

“Dit is ook erg opwindend voor mij,” aldus Vandoorne op de officiële website van de Formule 1. “Op die manier blijf ik toch betrokken met de F1 en ik maak deel uit van de wereldkampioen.”

“Het is het echt interessant en ik ben er zeker van dat ik nieuwe ideeën kan bijbrengen. Ook voor mij persoonlijk, ik kan nu zien welke verschillen er zijn want ik heb in de F1 enkel met McLaren gewerkt. Voor mij is het dus ook opwindend om aan de slag te gaan in een nieuwe omgeving.”

Door zijn werk voor Mercedes heeft Vandoorne nog enigszins een voet tussen de deur in de Formule 1. Terugkeren is niet onmogelijk, dat bewijzen Robert Kubica en Daniil Kvyat en de jonge Rus was in een soortgelijke situatie beland bij Ferrari.

“Het is zeker en vast een voordeel dat ik betrokken blijf bij het wereldje want je weet nooit wat er in de toekomst zal gebeuren. Verbonden zijn aan Mercedes en wat werk voor hen doen is goed want dan weten ze wat ik in mijn mars heb. We weten ook niet hoe de rijdersmarkt zal evolueren.”

“Dit seizoen was het een beetje gek en wie weet wat het volgend jaar zal zijn. Dat is moeilijk te voorspellen. Het is dus een goede zaak om betrokken te zijn en je klaar te houden voor elke kans die op je afkomt,” besluit Vandoorne.

