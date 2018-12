Nederland krijgt zeldzaam weerfenomeen cadeau voor Kerstmis

Ze waren al voorspeld maar lieten nog even op zich wachten: zeldzame parelmoerwolken die een veelkleurige gloed tevoorschijn toveren aan de hemel. Weerfotografen konden op Terschelling enkele prachtige beelden maken van de unieke wolken: “Mijn kerstdagen kunnen niet meer stuk.”

Boven het Nederlandse Waddeneiland Terschelling verschenen vanochtend in alle vroegte enkele bijzondere wolken aan de hemel. Parelmoerwolken met, zoals hun naam het al aangeeft, een gloed als parelmoer. Die komen zelden voor omdat ze nauwelijks te vergelijken zijn met andere wolken.

Een parelmoerwolk bestaat in tegenstelling tot andere wolken niet uit waterdamp, maar uit chloriden die op grote hoogte rondzweven in de atmosfeer. Waar andere wolken zich op ongeveer 12 kilometer boven de grond bevinden, zal je met het vliegtuig nooit boven een parelmoerwolk uitstijgen. Die bevindt zich namelijk in de stratosfeer, op zo’n 25 kilometer hoogte.

Niet alleen de hoogte moet goed zitten, ook de temperatuur. Het moet, zelfs naar stratosferische normen, erg koud zijn vooraleer de rondzwevende chloriden samenklitten. Die chloridekristallen breken het zonlicht dan op de bijzondere manier die weerfotografen vanochtend konden vastleggen boven Terschelling.