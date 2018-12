Bekendste dakloze van Vlaanderen helpt nu kindjes oversteken: “Blij dat ik iets voor anderen kan doen”

Jarenlang zat Louis (55) elke dag op de grond op het Astridplein, waar hij pas echt bekend werd toen hij zich ontfermde over de kinderen (1 en 5 jaar) van een drugsverslaafd koppel. Twaalf jaar later woont de bekende ex-zwerver in Deurne en heeft hij een nieuwe roeping: kinderen veilig helpen oversteken.

Zijn rosse baard, de groeven in zijn gezicht en de twinkeling in zijn ogen. Louis is eigenlijk geen spat veranderd, blijkt als hij de deur opendoet van zijn bescheiden appartementje in de chique Vennenborglaan ...