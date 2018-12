Zonhoven -

Aan de spoorwegovergang in de Halveweg in Zonhoven is met Kerstmis een auto aangereden door een trein. Het is een klein mirakel dat de bejaarde bestuurder ongedeerd is. De Zonhovenaar kon gewoon uit zijn gehavende Renault Captur stappen. Zijn auto was tegen een wachtende auto gevlogen.