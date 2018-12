Inter-coach Spalletti over schorsing Nainggolan: “Regels zijn even belangrijk als de bal”

Radja Nainggolan zal morgen de kraker tegen Napoli missen, nadat hij zondag van zijn team “om disciplinaire redenen” een schorsing kreeg. Luciano Spalletti, coach van Inter, gaf meer uitleg tijdens een persmoment. “De regels binnen een ploeg zijn even belangrijk als de bal”, verklaarde de trainer.

Italiaanse media schreven dat Nainggolan de voorbije weken enkele keren te laat kwam op training. De Antwerpenaar zou de sanctie daarom gekregen hebben. “Radja is een heel sterke speler en ik vind het echt spijtig dat ik hem tegen Napoli niet kan gebruiken”, vertelde Spalletti. “Maar binnen de ploeg telt niet alleen het sportieve, ook de discipline is belangrijk. Hij is niet uit de kern gezet, maar hoort nu gewoon niet tot de wedstrijdselectie. Hij traint normaal en zal weer aansluiten. Wij verwachten dat hij er dan weer zal staan.”

Nainggolan ruilde afgelopen zomer AS Roma voor Internazionale. De middenvelder - gehinderd door blessures - speelde tot dusver 15 wedstrijden voor Inter, waarin hij drie keer scoorde. Inter (33 ptn) staat na zeventien speeldagen derde in de stand, Napoli (41 ptn) tweede. Juventus (49 ptn) voert de Serie A ruim aan. (belga)