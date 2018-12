Celebs Britse royals gaan naar de jaarlijkse kerstmis, maar twee van hen zijn afwezig

De Britse koningin Elizabeth II was naar jaarlijkse gewoonte aanwezig tijdens de kerstdienst in de St Mary Magdalene’s church in Norfolk. Zij kreeg het gezelschap van familieleden. Prins William, prins Harry, prins Charles, Meghan Markle (in een outfit van Victoria Beckham) en Kate Middleton waren van de partij en van de felbesproken ruzies tussen hen leek helemaal geen sprake. Twee leden van de koninklijke familie waren er niet bij. Camilla Parker-Bowles moest verstek geven omdat ze nog steeds op de sukkel is wegens een zware verkoudheid. Ook prins Philip, de man van de Queen, was er niet bij. Hij verkeert volgens een koninklijk woordvoerder “in goede gezondheid”, maar brengt Kerstmis in privésfeer door. Sinds augustus is de 97-jarige man immers vrijgesteld van koninklijke plichten en bekijkt hij dag per dag hoe hij zich voelt en wat hij zal doen.