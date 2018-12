Hartverscheurend: gedumpte hond doet wanhopige poging om bij harteloze eigenaar te blijven

De Britse dierenbescherming heeft hartverscheurende beelden vrijgegeven van een Stafford die een paniekerige en wanhopige poging doet om bij de eigenaar te blijven die hem wil dumpen. De man had de mand van de hond op straat gegooid en wilde weer instappen, maar de trouwe viervoeter rende rond auto en deed verwoede pogingen om de deur open te krijgen. De achtergelaten hond - die de bijnaam Snoop kreeg van dierenartsen - werd een uurtje later in zijn mandje gevonden door een voorbijganger. Het arme dier vond intussen al een nieuwe, warme familie om zijn dagen te slijten.