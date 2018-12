Niel (4) was in 2018 het oudste kindje in de Babyspecial: “Na een week zei hij al mama en papa”

Diepenbeek -

Nebil, zo heette hij in Ethiopië. Niel, werd het in België. Niel Marting - bijna vier - was in 2018 het oudste kindje dat in de Babyspecial stond. “Niel is één van de laatste kindjes uit Ethiopië die door een Belgisch gezin geadopteerd werden”, vertellen mama Greet (44) en papa Mario (44) Marting. Niel was 2,5 jaar toen hij in ons land aankwam.