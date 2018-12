Voor Meghan Markle met de Britse prins Harry trouwde, werkte ze als actrice. Maar ze had het evengoed kunnen maken als zangeres… Op een oude video, die The Daily Mail in handen kreeg, zien we een 17-jarige Markle het kerstnummer ‘Santa Baby’ zingen tijdens de kerstshow op haar voormalige school, de Immaculate Heart High School in Los Angeles.