Man kaapt bus en rijdt ermee in menigte in China: zeker 5 doden en 21 gewonden.

Een gewapende man is in de Chinese stad Longyan met een gekaapte bus ingereden op een menigte. Daarbij vielen zeker 5 doden en 21 gewonden, melden Chinese media.

De feiten speelden zich af in Longyan, een stad in het zuidoosten van China ten zuiden van Shanghai. Een man begon op de bus passagiers te bedreigen met een mes. Toen die probeerden te vluchten, nam hij plaats achter het stuur en is hij met de bus vol gijzelaars ingereden op een menigte.

De balans is zwaar: minstens 5 mensen overleefden het niet, 21 personen liepen verwondingen op. Onder de slachtoffers bevindt zich volgens Chinese media een politieagent. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er op de bus te betreuren zijn en hoeveel in de menigte. Op beelden van Chinese media zijn lichamen te zien die verspreid liggen over de weg.

Op andere beelden is te zien hoe de politie de verdachte even later overmeestert en hem oppakt. Het is onduidelijk wie de man is of waarom hij de feiten pleegde.