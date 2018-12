“Miley Cyrus is stiekem getrouwd”

Volgens fans van Miley Cyrus (26) is de Amerikaanse zangeres onlangs in het grootste geheim getrouwd met acteur Liam Hemsworth (28). Dat leiden ze af uit “ceremoniële” beelden op haar Instagrampagina.

Het zijn enkele foto’s van een goede vriend van het koppel, Conrad Carr, die de huwelijksgeruchten aanwakkeren. Op een van de beelden die hij deelde via Instagram, staan Miley Cyrus en Liam Hemsworth immers naast elkaar met een mes in hun hand, klaar om een taart aan te snijden die verdacht veel op een bruidstaart lijkt.

De Australische acteur zit keurig in het pak en Cyrus draagt een crèmewitte jurk die de geruchten nog een beetje hardnekkiger maken. Ook de foliebalonnen achter het koppel met de letters ‘Mr.’ en ‘Mrs.’ kunnen signalen zijn dat de twee afgelopen weekend echt man en vrouw zijn geworden.

Het showbizzkoppel leerde elkaar in 2009 kennen op de filmset van ‘The Last Song’. In 2012 waren ze verloofd, maar die verloving werd een jaar later alweer verbroken omdat Cyrus een wilde periode doormaakte. Sinds 2016 zijn de twee opnieuw samen en vandaag lijkt het erop dat het huwelijk er is van gekomen.