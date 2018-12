Het sms’je is passé: Belg kiest massaal voor sociale media

Kerstwensen werden ook in 2018 vooral uitgewisseld via WhatsApp, Facebook, Twitter of andere apps. Dat blijkt uit cijfers van de telecomoperatoren. Het dataverbruik rukt verder op en er werden opnieuw minder sms’jes verstuurd.

Bij Proximus nam het datavolume tussen kerstavond 20 uur en Kerstmis 8 uur ten opzichte van vorig jaar met 48 procent toe tot 87.781 gigabyte. Het aantal sms’jes nam 10 procent af tot 6.498.600. Die daling is ook duidelijk in het piekcijfer: 549 sms’jes per seconde tegenover een piek van 627 per seconde in 2016.

Een zelfde trend bij Orange. De telecomoperator noteerde meer dan 96.000 gigabite aan mobiel dataverkeer op zijn netwerk: een stijging van maar liefst 78 procent tegenover 2017. De piek lag om 22 uur. Daarnaast stuurde de Orange-gebruiker 6 miljoen smsjes. Dat is 13 procent minder dan in 2017. De piek werd genoteerd om middernacht met bijna 400 smsjes per seconde: wel goed voor 5 procent meer tegenover vorig jaar.

Opmerkelijk nog: Orange noteerde 1,4 miljoen oproepen met Kerstmis dit jaar. Dat is 33 procent meer dan vorig jaar. Een vijfde van die oproepen loopt ondertussen wel al via 4G.