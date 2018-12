Jongen (13) klimt op dak om foto’s te maken en raakt zwaargewond: “We hadden hem nog gezegd dat het eens fout zou lopen”

Een jongen van dertien is zwaargewond geraakt nadat hij een val van tien meter diep maakte. Met een vriend was hij op het dak van een verlaten loods gekropen toen hij een stap verkeerd zette. “Hij heeft het overleefd, maar zijn toestand is kritiek”, zeggen zijn ouders in ­tranen. “Kyano doet dat wel vaker, gekke plekken opzoeken om dan ‘coole’ foto’s te maken. We hadden hem nog gezegd dat het eens fout zou lopen.”