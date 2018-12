Marleen dreigt graf van moeder én dochter te verliezen: “Tenzij ik 8.000 euro betaal, dat geld heb ik niet”

Marleen Roelandt (59) is de wanhoop nabij. Volgend jaar dreigt het graf van haar moeder te verdwijnen, in 2020 dat van haar dochter. Want na twintig jaar worden hun zerken geruimd op het kerkhof van Erem­bodegem. Tenzij de vrouw 8.000 euro betaalt voor de verplaatsing van haar familieleden. “Dat geld heb ik niet.”