Dodentol na tsunami in Indonesië opgelopen tot 429

De balans van de tsunami in Indonesië is opgelopen tot 429. Bijna 1.500 anderen zijn gewond en nog 154 mensen zijn vermist, zo blijkt dinsdag uit officiële bronnen. In een vorige balans was sprake van 373 doden.

De tsunami sloeg zaterdag plots toe aan de kusten van de eilanden Java en Sumatra. De vloedgolf zou zijn veroorzaakt door onderzeese aardverschuivingen, veroorzaakt door uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau, zo’n 50 kilometer van de kust.

Dat de tsunami zo veel levens eiste, komt grotendeels door het gebrek aan een waarschuwing, zei Sutopo Purwo Nugroho, woordvoerder van het nationaal agentschap voor rampenbeheer, maandag nog. “We hebben wel een waarschuwingssysteem voor aardbevingen, maar we hebben te weinig kennis over ondergrondse landverschuivingen en vulkaanuitbarstingen. Gezien 13 procent van alle vulkanen van de wereld zich in Indonesië bevinden, is zo’n systeem wel cruciaal voor ons.”

Enkele jaren geleden was er wel een waarschuwingssysteem voor tsunami’s, maar door vandalisme, een gebrek aan subsidiëring en technische mankementen was dat al niet meer operationeel sinds 2012.