Stoffel Vandoorne hoopt op terugkeer in Formule 1: “Ik kijk daar erg naar uit”

Stoffel Vandoorne, die vorige week met een zeventiende plaats in de Formule E debuteerde, hoopt dat hij in de toekomst nog eens in de Formule 1 terug zal keren. Als simulatorrijder van Mercedes houdt hij alvast een voet tussen de deur.

“Ik kijk daar erg naar uit”, vertelt de 26-jarige West-Vlaming op de website van de Formule 1. “Ik ben blij dat ik bij de wereldkampioen de Formule 1 eens in een andere omgeving kan beleven. Totnogtoe heb ik alleen met McLaren gewerkt. Het is ook goed dat ik in het wereldje blijf, want je weet nooit wat er in de toekomst kan gebeuren. Mercedes zal exact weten wat ik kan, en zelf zal ik voorbereid zijn op elke kans die zich voordoet.”

Een comeback in de Formule 1 is niet ondenkbaar. Zo zijn in 2019 de Pool Robert Kubica (Williams) en de Rus Daniil Kvyat (Toro Rosso) er opnieuw bij. Die laatste zat afgelopen seizoen in de simulator voor Ferrari.

Dankbaar

Bij McLaren werd Vandoorne aan de kant geschoven voor de Brit Lando Norris, maar verbitterd is onze landgenoot niet. “Neen, ik ben dankbaar dat ze me de kans gegeven hebben. Het is niet evident om zonder steenrijke papa in de Formule 1 te komen. Het waren twee moeilijke seizoenen, maar ik heb veel geleerd. Ik ben er sterker uitgekomen. Je moet ook wat geluk hebben. Wellicht zat ik niet op het juiste moment op de juiste plaats. Misschien is dat in de toekomst nog eens anders.”