Kerstgedachte ver te zoeken bij Donald Trump: “Bondgenoten zullen niet meer profiteren van de VS”

“Aan de enkele senatoren die denken dat ik niet graag geallieerd ben aan andere landen, ze zijn fout, ik heb dat wél graag”, zo tweette Trump. “Waar ik daarentegen niet van hou, is wanneer een aantal van die landen profiteren van hun vriendschap met de Verenigde Staten, hetzij voor militaire bescherming of voor de handel”, zo klonk het nog.

“Generaal Mattis zag dat niet als een probleem. Ik wel, en dat wordt geregeld.” Trump maakte zondag bekend dat Patrick Shanahan vanaf 1 januari defensieminister ad interim wordt. Shanahan was viceminister onder Mattis.

Deze week wordt trouwens een Amerikaanse militaire delegatie verwacht in Turkije om er te praten over de Amerikaanse terugtrekking uit Syrië. Dat heeft de woordvoerder van de Turkse president Erdogan laten weten.

To those few Senators who think I don’t like or appreciate being allied with other countries, they are wrong, I DO. What I don’t like, however, is when many of these same countries take advantage of their friendship with the United States, both in Military Protection and Trade...