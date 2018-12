17.286.122 euro: waanzinnige recordopbrengst voor de Warmste Week

De Warmste Week van Music For Life 2018 heeft opnieuw een recordopbrengst opgeleverd. Er werd maar liefst 17.286.122 euro opgehaald, een waanzinnig bedrag dat 6,5 miljoen euro hoger ligt dan het record van vorig jaar: 10.846.566 euro.

In totaal organiseerden de Vlamingen 12.495 acties voor 1.986 goede doelen, of gemiddeld 40 acties per Vlaamse gemeente. Daarnaast liepen 48.852 mensen voor hun zelfgekozen goed doel op een van de Warmathons in Genk, Leuven, Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge. Samen liepen de Warmathon-deelnemers 676.608 euro bij elkaar.

Net als vorig jaar trok Music for Life, het initiatief van Studio Brussel voor De Warmste Week, naar het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Presentatoren Eva De Roo, Michèle Cuvelier en Otto-Jan Ham draaiden non-stop verzoekplaten voor de goede doelen onder het motto “iedereen zorgt voor iedereen”.

“Geen woorden”

“Er zijn geen woorden voor om te beschrijven hoe pakkend en intens de verhalen zijn die we deze Warmste Week elke dag opnieuw gehoord hebben”, aldus de presentatoren. “De veerkracht en weerbaarheid van jong en oud die zich inzetten voor anderen is ontroerend om te zien. Het was echt ongelofelijk en indrukwekkend. Dit overstijgt gewoon alles! “

De afgelopen week trokken meer dan 82.000 mensen naar het domein in Wachtebeke. Zij vertelden er welk goed doel ze een warm hart toedragen en waarom. In The Flame speelden zes topartiesten een benefietconcert. The Kooks, Bazart, Hooverphonic, Years & Years, Christine and the Queens en Jungle haalden elk 20.000 euro op voor een zelfgekozen goed doel

De komende weken betaalt de Koning Boudewijnstichting al het ingezamelde geld uit aan de verschillende goede doelen. Met deze fondsen kunnen de verschillende vzw’s hun belangrijk werk voortzetten, en zo leeft ‘De Warmste Week’ een heel jaar door in de samenleving.

Volgend jaar organiseert de VRT de zevende editie van De Warmste Week. Afspraak tijdens de week voor Kerstmis, van 18 tot en met 24 december 2019.

(Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

De Warmste Week 2018 in feiten en cijfers

17 286 122 euro totale opbrengst

1986 goede doelen

12 495 warme acties

48 852 deelnemers aan de Warmathon in 6 steden leverde 676 608 euro op.

Genk: 5776 lopers

Leuven: 7977 lopers

Brussel: 5573 lopers

Antwerpen: 10 014 lopers

Gent: 10 972 lopers

Brugge: 8540 lopers

Nog cijfers

153 000 euro opbrengst Warmste Inpakpapier

325 080 euro opbrengst Ketnet Koekenbak

3 keer 1200 dolenthousiaste Koekenbakkers bij bedankingsconcerten van De KetnetBand in The Flame

82 000 bezoekers in Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke

6 keer The Flame en 2 keer een uitverkochte Party For Life brengt 160 000 op voor 8 vzw’s

16 393 aangevraagde platen

Meest aangevraagde platen:

1.“Shotgun” – George Ezra

2.”Leef” – André Hazes Jr.

3.”Spiegel” – Tourist LeMC ft. Raymond van het Groenewoud

4.”Africa” – Toto

5.”Leave a light on” – Tom Walker