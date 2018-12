Constante wachtrijen bij Hoeve Mich: "Het is hier twee weken lang kerst"

Elk jaar opnieuw en dat al veertien jaar lang. Een stormloop tijdens de kerstperiode naar Hoeve Mich in Kortessem. "De mensen komen voor onze ambachtelijke producten", zegt Joris Roebben van Hoeve Mich. De zaak verkoopt zoveel tijdens de kerstperiode dat het aantal koelkasten van twee naar zes is uitgebreid.

Hoeveel mensen tijdens de kerstperiode over de vloer komen, weet Roebben nog niet, maar Kerstmis is bij Hoeve Mich al twee weken bezig. Aan de buitenkant zie je een wachtrij die tot sluitingstijd niet uitdunt. "Er wordt vooral kip, kalkoen en konijn verkocht, maar het populairste gerecht is kalkoenfilet met druivensaus", zegt Roebben, "Het zijn drukke dagen hier. Tachtig procent van wat we verkopen doen we zelf. Het is waarschijnlijk ook daarom dat mensen massaal naar hier komen voor hun kerstinkopen." De vraag naar hun ambachtelijke producten blijft groeien: "We zijn dit jaar moeten stoppen met het aannemen van bestellingen omdat we het niet rond krijgen."