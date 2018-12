Spectaculaire vondst in Pompeï: botten van raspaard in bijzondere militaire uitrusting gevonden

In de buurt van de Italiaanse stad Pompeii hebben archeologen de botten van een raspaard opgegraven. Het dier droeg een waardevolle militaire uitrusting, aldus de directeur van de archeologische site, Massimo Osanna. Vermoed wordt dat het paard toebehoorde aan een hooggeplaatste legerofficier, misschien een generaal. De vondst werd gedaan in de stal van Civita Giuliana, die zich net buiten de archeologische site van Pompeii bevindt.

Het is al het derde paard dat aangetroffen werd op het landgoed waar eerder dit jaar de opgravingswerken opgestart werden. In mei slaagden de archeologen erin met een gipsafdruk het complete lichaam van een paard na te bootsen. Daartoe werd de lege holte die het dier in het geharde steen had achtergelaten met gips opgevuld.

Foto: AP

Villa

Bij de graafwerken werden verschillende kamers gevonden die waarschijnlijk behoren tot een grote, goedbewaarde villa. Er werden ook keukenbenodigdheden, een houten bed en amfora’s gevonden. Een van die kamers is volgens de onderzoekers een stal, en daar werden de botten van het paard aangetroffen.

De voorbije maanden werden al verschillende spectaculaire vondsten gedaan rond Pompeii. Bij de uitbarsting van de Vesuvius, in 79 na Christus, raakte de hele stad onder de as begraven, maar tegelijk werd de stad zo ook bewaard. Elk jaar trekken miljoenen toeristen naar de Italiaanse stad.