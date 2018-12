Voor en na: cowboy Jan laat met schattige foto en bijschrift zien hoe succesvol zijn ‘Boer zoekt Vrouw’ was

Televisiekijkend Vlaanderen leerde cowboy Jan kennen met één typische portretfoto met prachtig zicht over de Australische bergen. Nu is de Vlaamse boer teruggekeerd naar exact dezelfde plek om een gezellige voor- en nafoto te hebben van ‘Boer zoekt Vrouw: de wereld rond’.

Uit de duizenden vrouwen selecteerde Jan zijn Romina. Met haar guitige glimlach en haar aanstekelijk enthousiasme wist de West-Vlaamse zijn hart te winnen. Maandenlang kon hij met schattige posts niet wachten tot ze voor een lange tijd naar hem kwam. Toen ze eindelijk herenigd waren, was hij dan ook dolgelukkig, zo zagen we in een heerlijke video. Niets kon hun liefde stoppen, zelfs een orkaan niet.

Maar nu lijkt de rust wedergekeerd, dus was het tijd voor een nieuwe boodschap. “Boer vond vrouw”, schrijft een smoorverliefde Jan blij op zijn Instagramprofiel. Aan de rechterkant staat de karakteristiek foto, aan de linkerkant op exact dezelfde locatie eentje met zijn nieuwe grote liefde. In de hashtags klinkt de boodschap die alle fans blij maakt: “Happy together!”

